Акцизы на бензин выросли на 50 копеек

С 1 января на 50 копеек были увеличены ставки акцизов на литр бензина и дизельного топлива. Соответствующий закон вступил в силу в первый день 2018 года.

Также были увеличены акцизы на папиросы, сигареты сигариллы, сигары, табак биди, кретек, электронные системы доставки никотина и жидкости для них.

Кроме того, изменены ставки акцизов для легковых автомобилей. В 2018 году для машин с мощностью двигателя от 200 до 300 лошадиных сил они составят 714 рублей за 1 лошадиную силу, с мощностью двигателя от 300 до 400 — 1218 рублей, с мощностью двигателя от 400 до 500 — 1260 рублей, с мощностью двигателя более 500 лошадиных сил — 1302.

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