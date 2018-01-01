Более 1 миллиона человек встретили Новый год на Таймс-сквер

Несмотря на лютый холод, больше миллиона человек собралось на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, чтобы встретить Новый год. Полиция города работала в усиленном режиме, чтобы сохранить безопасность участников праздника.Более 1 миллиона туристов, гуляк и откровенных мазохистов еще с вечера переполняли Таймс-сквер в холодную погоду, чтобы отметить начало 2018 года. Температура в Нью-Йорке упала до минус 16 в эту ночь – это рекордно холодный праздник в истории города. Предыдущий такой Новый год зарегистрирован в 1917 году.Когда часы пробили полночь, на площади вспыхнули фейерверки и полетели конфетти. Главной звездой вечера стала Мэрайя Керри (Mariah Carey), которая, невзирая на мороз, пела вживую.Чтобы войти на площади, гостям пришлось проходить через 12 контрольно-пропускных пунктов и полицейских с металло-детекторами. Также полиция выставила груженные цементом автомобили в ключевых точках во избежание терактов. По всему району спецназ на крышах был готов обезвредить любые атаки снайперов. Общая стоимость обеспечения безопасности праздника стоила полиции Нью-Йорка 7,5 миллионов долларов.