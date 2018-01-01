Бойцы АТО показали, как встречают Новый год на передовой

Бойцы ВСУ, находящиеся на позициях под Песками и в промзоне Авдеевки встречают Новый год с праздничным столом и елкой, украшенной игрушками и патронами.

Один из военных, стоящих в Песках отмечает: «Праздник — праздником, но мы здесь работаем. Все понимают серьезность обстановки. Конечно, нужно расслабляться, но при этом ответственно относиться к задачам, которые перед нами стоят».

По его словам, во время перемирия, есть время для отдыха. Поэтому у военных появилась возможность приготовить салаты — оливье, селедку под шубой, картофельное пюре, котлет, толстолобика. Бойцы нарядили новогоднюю елку.

При этом в Новогоднюю ночь каждый из них пожелал окончания войны, чтобы побыстрее вернуться к своим семьям.

В то же время у бойцов АТО под Авдеевкой на новогодних столах стоит салат «Оливье» и шашлыки, но они все находятся в полной боевой готовности.

Комбат сообщил, что до недавнего времени здесь было довольно неспокойно: «Подразделение постоянно находится в полной боевой готовности и всегда готово к любым событиям. Мы строго придерживаемся Минских соглашений, однако, если российские оккупанты открывают прицельный огонь — действуем „по-десантному“».

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