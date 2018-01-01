Банкноты 200 и 2000 руб. сегодня являются легитимным средством платежа, их обязаны принимать в магазинах и торгово-сервисных предприятиях наравне с иными купюрами, напомнил Юрий Голубых.

Стоит обозначить, что, как объяснил нашей редакции один из собеседников, в банкоматы новые купюры пока не загружены.

В Якутию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 руб. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и иные банкноты. Ежели по каким-либо причинам новые деньги отказываются принимать, то можно обращаться в Центральный банк с этим вопросом. У новых банкнот яркие зеленый и синий цвета. Одна из основных целей — продлить срок работы более ходовых купюр номиналом 100 и тысяча руб. Основой цвет 200-рублевой купюры зеленый, на лицевой стороне показан монумент затопленным кораблям в Севастополе. Также имеются микроизображения животных и знака рубля, меняющий собственный цвет, рельефные изображения для людей со слабым зрением. Банкоматы выдают свеженькие валютные знаки с изображениями Владивостока, Крыма и космодрома «Восточный», информирует печатное издание ФАН. На 2000-й, например, использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны.

Кроме того, банкноты сделаны с применением инновационных защитных признаков. При ее повороте заметно перемещение кольца.

На просвет видны многотоновые комбинированные водяные знаки. Еще один элемент — модернизированная голографическая нить (под острым углом видно символ рубля).

Для качественного определения подлинности банкнот нужно проверить как минимум 3-х защитных элементов. В нем содержится ссылка на страничку Банка РФ с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках банкнот.