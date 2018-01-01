Что дарят парламентариям под Новый год

Депутаты и сенаторы рассказали «Парламентской газете», какие презенты им нравятся больше и где они потом хранятся

В канун новогодних праздников принято обмениваться поздравлениями и дарить друг другу подарки. Законодатели рассказали, какие презенты им более всего по душе и как они поступают с сувенирами, подаренными им на официальных мероприятиях.

Корзинка с сюрпризом

В популярных интернет-пабликах обсуждают, что после истории с арестом и уголовным делом экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева многие госслужащие избегают принимать подарки, особенно если их презентуют в корзинках. Оно и немудрено: международная конвенция ООН по противодействию коррупции, к которой в своё время присоединилась Россия, называет подарки формой коммерческого подкупа. Согласно положениям Гражданского кодекса и правительственному постановлению, утверждённому в 2014 году, государственным служащим, сотрудникам Центробанка, внебюджетных фондов, а также госкомпаний и госкорпораций запрещено получать подарки, связанные с исполнением ими служебных обязанностей. Аналогичное правило действует и в отношении политиков, работающих в стенах российского парламента. Читайте по теме

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Исключение, впрочем, составляют презенты, которые вручаются на протокольных мероприятиях, в служебных командировках или на других официальных встречах. Однако в любом случае одариваемые обязаны сообщить о полученных ими подарках руководству. А в случае если стоимость презентов превышает три тысячи рублей, передать их своей организации в установленном порядке. За несоблюдение этой нормы должностных лиц могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже уволить. А в случаи утайки госслужащим дорогого подарка, его действия могут расценить как получение взятки.

Подарки за свой счёт

«Во время международных командировок и на официальных раутах мне дарят самые обычные сувениры, которые никакой ценности не представляют. Но тем не менее я их все сдаю в протокольный отдел, поскольку подразумевается необходимость сдачи этих подарков», — рассказал «Парламентской газете» глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Недавно политик побывал с официальным визитом в Пакистане, где законодатели обменялись сувенирной продукцией с видами национальных парламентов. Полученные подарки Пискарёв сдал думским коллегам под специальный протокол. «Это совершенно нормальная практика. То, что куплено за счёт государства, должно и вернуться обратно государству», — считает парламентарий.

По словам зампредседателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, подарки могут быть не только сувенирной продукцией, но и достаточно ценными вещами. И если парламентарий желает заполучить их в собственность, то после сдачи подарка в Комитет палаты по Регламенту он обязан выкупить его за свои средства.

Культура наших парламентариев достаточно высокая; все прекрасно понимают, что есть антикоррупционное законодательство, и нужно действовать в его рамках.

«Сегодня по закону можно получить подарок стоимостью только до 3000 рублей. Если есть желание выкупить более ценный подарок, то сначала проходит экспертиза, изучается рыночная цена подарка и принимается решение о его выкупе», — описал механизм законодатель. Он напомнил, что, как и в древние времена, чем более значимый преподносится подарок, тем более серьёзную благосклонность можно получить от того или иного лица, чтобы достичь той или иной цели. И депутаты отдают себе отчёт в том, что в некоторых случаях речь может идти о замаскированных взятках.

«Культура наших парламентариев достаточно высокая; все прекрасно понимают, что есть антикоррупционное законодательство, и нужно действовать в его рамках, чтобы не получилось, что кто-то пытается с кем-то установить коррупционные отношения», — подчеркнул Выборный.

Книги, колбаски, иконы и сласти

Видимо, именно по этой причине парламентарии в большинстве своём отказываются от лишних знаков внимания. Например, член Комитета Совета Федерации по международным делам Анатолий Лисицын, по его собственному признанию, старается вовсе не принимать ценных подарков. «Я страстный книголюб, у меня большая библиотека — более трёх тысяч томов. Поэтому для меня самый приятный подарок — книга. И все, кто со мной близок и кто считает своим долгом меня поздравить, несут книги», — рассказал «Парламентской газете» сенатор. Он добавил, что когда-то ему дарили галстуки, но поскольку он давно отказался от этого элемента одежды, то и такие подарки постепенно сошли на нет. Читайте по теме

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Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич тоже предпочитает принимать в дар пополнения для домашней библиотеки. Но не только. «У меня есть друг — председатель смоленской областной думы Игорь Васильевич Ляхов. Он охотник. Так вот они там делают всякие наборы — тушёнки, колбаски из дичи. И такие подарки вызывают крайнее одобрение у моих родных и близких! Они недешёвые, честно говоря, но, несмотря на нарушение закона, я это всё беру», — со смехом признался парламентарий.

«Я люблю больше дарить подарки, нежели их принимать, — заверил член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. — Дарю либо что-то связанное с Новым годом — например, красивые новогодние игрушки. Либо бутылку хорошего вина или шампанского — то, что можно поставить на новогодний стол. Главное — чтобы подарок был приятным и, желательно, полезным».

«Те, кто со мной общаются, знают, что я очень люблю сладкое, — рассмеялась на наш вопрос член Комитета Государственной Думы по образованию и науке Алёна Аршинова. — Поэтому в первую очередь дарят конфеты и всякие сладости, например, мёд. Ещё дарят цветы — их я тоже люблю. Сейчас у меня в кабинете много цветов, новогодних игрушек, мандаринов, и халва, очень много халвы!».

Главное — искренность!

Член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов рассказал изданию, что «шквал подарков», связанных с его должностным положением, настигал его в новогодние праздники лишь пока он жил и работал в Санкт-Петербурге. Теперь же одаривают только друзья, что ему только приятнее, поскольку такие подарки делаются с душой и от чистого сердца. «Не так давно мне председатель нашего комитета подарил икону святого Виталия. Она небольшая и недорогая, но мне очень приятно, я ему очень за неё благодарен. Часто дарят альбомы с иконами, с церковной архитектурой. У меня, наверное, уже все есть альбомы, которые издавались по этой тематике», — поведал законодатель.

Горящие глаза и добрые слова значат намного больше, нежели новогодний подарок под ёлкой. Главное — это искренность чувств и искренность отношения к тебе.

В свою очередь, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политикесчитает, что практика взаимного подношения подарков сегодня вовсе неактуальна, поскольку «общество стало жить богаче, у многих всё есть, поэтому чем-то удивить тяжело и что-то оригинальное уже не подаришь». «Гораздо важнее внимание — открытка или телефонный звонок с поздравлениями. Это важнее любого подарка», — уверен законодатель.

Сходного мнения придерживается и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. «Мне в канун Нового года дарят положительные эмоции — это то, что человеку больше всего необходимо. Поверьте, для меня горящие глаза и добрые слова значат намного больше, нежели новогодний подарок под ёлкой. Главное — это искренность чувств и искренность отношения к тебе. Я это очень ценю», — призналась сенатор «Парламентской газете».

Дареное — дарят!

А вот члену Комитета Совета Федерации по социальной политике Елене Поповой, напротив, подарки дарят часто, чему она всегда рада — и по очень веским причинам. «Подарки нам дарят дети, которые находятся в центрах временного размещения на тот период, пока мы подыскиваем им новую приёмную семью, либо ищем кровных родственников. Мы стараемся их перед Новым годом проведать. Ну и, как правило, дети к приезду гостей всегда делают подарки своими руками», — рассказала сенатор. Читайте по теме

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У Поповой такие вещицы надолго не задерживаются, потому что она передаёт их в детские дома, школы, больницы — в общем, туда, где требуется её помощь и участие. Некоторые поделки парламентарий передаривает представителям местных властей и депутатам всех уровней, принимающим участие в судьбе детишек.

«Мы должны работать все сообща. И мне кажется, что дети со своими работами — это то связующее звено, которое может всех нас объединить, — считает Елена Попова. — Поэтому очень приятно, что наши депутаты различного уровня хранят эти поделки, как правило, на видном месте в своих кабинетах. Конечно, эти подарки не очень профессионально сделаны, но зато сделаны от чистого сердца. И в трудную минуту глядя на такие поделки понимаешь, что есть те, кому сейчас хуже, кто остро нуждается в помощи. И появляются новые силы для работы».

Самое ценное — в музей

Есть, впрочем, парламентарии, которым дарят и весьма роскошные предметы. Например, Владимир Жириновский регулярно принимает в дар портреты, статуэтки, настольные игры и многое другое. Все эти предметы отправляются в партийный музей, расположенный в штаб-квартире ЛДПР. Там же обретаются и наиболее ценные дары, полученные председателем партии — такие как шляпа Джека Николсона, бурка Муаммара Каддафи и подаренное им же кресло-трон, обитое шкурой гепарда. Читайте по теме

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«Когда я был в Ливии по приглашению Каддафи, нас пригласили в его шатёр, это было уже поздним вечером. Мы сидим, разговариваем, и он видит, что я ёжусь от прохлады, и предложил мне накидку как у него самого. Очень хорошая вещь, из верблюжьей шерсти. Но в Москве в ней ходить некуда — я ее в музей наш отправил, чтобы любой желающий мог увидеть», — рассказал Жириновский «Парламентской газете».

Зная страсть лидера «Справедливой России» Сергея Миронова к минералогии, ему чаще всего преподносят образцы геологических пород. Их можно увидеть в рабочем кабинете депутата в Госдуме и у него дома. Но большую часть коллекции законодатель передал в музейное собрание. «Мои самые любимые подарки на любые праздники и на Новый год в том числе, это минералы. Многие знают, что я увлекаюсь ими ещё с детства и коллекционирую минералы всю жизнь. Я всегда рад, когда мне дарят минералы, узнаю их историю. Несмотря на то, что моя коллекция передана геологическому музею, одним из условий было то, что я могу пополнять её. Большая часть коллекции — это как раз подарки», — признался лидер справедливороссов.

Справка

В уголовных кодексах западных стран за подарки несут ответственность не только чиновники, но и сотрудники компаний, и даже сами компании. Во Франции предельная стоимость подарка, который не может считаться взяткой, составляет 35 евро, в Великобритании — 140 фунтов стерлингов, в США — 50 долларов, на Украине — 100 гривен.

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