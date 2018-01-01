Что согласно этикету нельзя дарить на Новый год

Педагог Высшей Австрийской Школы Этикета Марии Буше рассказала, какие подарки не стоит дарить друзьям и знакомым на новогодние праздники в наступающем году Собаки.

Так, она отмечает, что на Новый год 2018 не стоит дарить:

«Передаренные подарки», они ходят по кругу и ненароком могут вернутся к своему первоисточнику;Книги, они считаются одним из лучших подарков, но не зря Сэмюэл Джонсон говорил: «Люди редко читают книги, которые им подарили»;Вещи, которые по народным приметам могут принести неприятности. Возможно, вы не верите в приметы, но это не значит, что в них не верит ваш друг.В списке — перчатки и ремень (к энергетическому подчинению), носовой платок (к слезам), часы, ножи, ножницы, полотенце и тапочки (к скорой кончине), кошелек (к ухудшению финансового состояния);Не стоит покупать в качестве подарка год украшения для шеи или запястья. Символ 2018 года может воспринять это как попытку «посадить на поводок»;

Если дело касается вечеринки, то в качестве презента допустимо выбрать недорогие сувениры.

При этом согласно правилам хорошего тона, приготовленные блюда можно приносить в гости, но только в том случае, если ранее у вас была договоренность с хозяйкой.

Кроме того, очень модно дарить подарочные сертификаты, однако, это стоит делать только в том случае, если ваш презент полностью покрывает стоимость подарка.