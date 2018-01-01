По его словам, общая стоимость возведения пути, а еще электрификации и модернизации систем сигнализации и связи составит приблизительно 300 млн евро.

Как говорилось, ЕБПП на совещании 13 декабря утвердил предоставление кредита в сумме EUR150 млн на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская — Николаев — Колосовка на юге Украины. Средства планируют освоить на протяжении 2018.

Эти деньги пойдут на постройку нового железнодорожного пути.

По располагаемым достоверным сведениям на текущий момент пресс-центра украинского, соответствующее соглашение между сторонами было подписано 30 декабря прошлого года. Деньги будут использованы для возведения 2-го пути и электрификацию линии Долинская — Николаев — Колосовка на юге Украины.

Как информирует replyua.net ссылаясь на сайт Министерства инфраструктуры. Иные 150 млн предоставит Европейский инвестиционный банк, с которым подписали соответствующее соглашение зимой 2014-го. Идет речь о направлении Долинская — Николаев — Колосовка. Проект предполагает создание 300 рабочих мест.

Так, постройка 2-ой линии путей и электрификация обеих, даст возможность увеличить железнодорожный поток в среднем на 30%.

В Киеве также отмечают, что модернизация сократит сроки доставки грузов, значительно уменьшит эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов, сделает лучше экологическую ситуацию в регионе за счет исключения выбросов продуктов сгорания дизельного топлива в атмосферу.

Министр инфраструктуры считает, что благодаря модернизации железнодорожных «Укрзализныця» значительно сократит эксплуатационные расходы, связанные с износом деталей локомотивов. Реализация данного проекта позволит сделать по меньшей мере 300 новых рабочих мест. Около 300 человек потребуется «Укрзализныце» для поддержания участка в соответствующем техническом состоянии.