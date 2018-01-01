Главком ВМФ назвал главное направление работы флота

Формирование группировок стратегического неядерного сдерживания - важнейшее направление работы главного командования Военно-морского флота РФ (ВМФ).

Об этом заявил главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Владимир Королёв. По его словам, в состав группировок неядерного сдерживания будут входить корабли-носители высокоточного оружия большой дальности.

В числе важных приоритетов работы Королев назвал совершенствование системы базирования Военно-морского флота, обеспечение сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов.

Также ВМФ планирует в 2018 году расширить географию арктических полетов авиации Северного флота. В частности, будет задействован заполярный аэродром Темп на Новосибирских островах.