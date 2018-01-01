Голые Деды Морозы взбудоражили граждан Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга голые Деды Морозы бегали по улицам. Приверженцы отменного образа жизни, нарядившись в шапки, бороды и красные шорты, направились на улицы создавать новогоднее настроение.

— Люди, мне кажется, не ждали увидеть столько Дедов Морозов сразу, а когда могли видеть, что мы — полуголые, ахали от удивления, — поведал Дмитрий Сысолятин. Не считая бород, шапок и шорт с кроссовками, на них не было ничего, на некоторых, впрочем, были еще татуировки.

— Эту идею мы выдумали пару лет назад, и этот забег не первый. Кроме того, участники клуба плавают в проруби и бегают в шортах. Также мужчина заметил, что в холод бегать намного проще. Они утверждают, что занятия спортом при температуре до -20°C особенно полезны для организма, так как заставляют его часто выделять тепло, что является своеобразной «прогревкой» тела по аналогии с автомобильным агрегатом в холодное время года.

Для участников забег стал ежегодным.

Моржи пробежали от «Юности» по Вайнера, на площадь 1905-ого года, на Плотинку, по 8 Марта и обратно к «Юности». Только некоторые были обеспокоены тем, что они «потеряли собственных Снегурочек». Потому замерзнуть во время бега сумеет только ленивая личность, а зрители сразу поинтересовались, куда чарующие герои дели собственных Снегурочек, после этого поблагодарили всех за прелестное зрелище.