Поисковый сервис Google после подведения итогов 2017 года, обнародовал статистику самых популярных запросов.

Отмечается, что все запросы разбиты на несколько категорий: люди, техника, актеры, потери, песни, рецепты, телешоу и прочее.

Так, самыми популярными запросами вне категорий стали: ураган «Ирма»; iPhone 8 и iPhone X; замешанный в сексуальном скандале американский телеведущий Мэтт Лауэр; невеста британского принца Гарри Меган Маркл.

Среди глобальных новостей, которые взволновали мир в 2017, кроме урагана «Ирма», оказались биткоин, стрельба в Лас-Вегасе, Северная Корея и солнечное затмение.

При этом в категории «Потери» оказались солист группы Linkin Park Честер Бенингтон, покончивший жизнь самоубийством летом этого года, основатель журнала Playboy Хью Хефнер и легендарный рок-музыкант Том Петти.

Фильмами, больше всего интересоввавшими пользователей Google, стали «Оно», «Чудо-женщина», «Красавица и Чудовище», «Логан» и «Лига справедливости».

Самым запрашиваемым музыкальным хитом года стала песня «Despasito».

Кроме того, в Google отметили, что чаще всего в 2017 году запросы пользователей начинались вопросом «Как?».

Embedded video for Google опубликовал топ самых популярных запросов 2017 года

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