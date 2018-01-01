Иранские СМИ проинформировали о 12 погибших в процессе беспорядков в государстве

Государственное телевидение Ирана 1 января сообщило о погибели 10-ти участников антиправительственных протестов, которые продолжаются в государстве пятый день. Также говорилось об отбитых силами безопасности попытках вооруженных демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные объекты.

По предварительным имеющимся данным властей города Изе, два человека погибли от огнестрельных ранений.

Кроме всего прочего отмечается, что из-за протестов погибло уже 12 человек, в том числе 10 от последних столкновений в воскресенье.

Правительственные ведомства не уточняют обстоятельства смерти последних 8-ми человек. понятно только, что двое протестующих были застрелены в юго-западном городе Изех. «Я не знаю, кто именно стрелял — стражи правопорядка либо манифестанты», — приводятся слова представителя городской администрации.

Ранее информировалось о 2-х погибших в Доруде, но неизвестно, идет ли речь о них, либо о новых жертвах.

«Два человека погибли, еще несколько ранены». Президент Ирана Хасан Рухани призывал граждан к спокойствию.

По предварительным достоверным данным канала Al Jazeera, акции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны — Мешхеде. Протестующие утверждают, что в действительности задержанных значительно больше.