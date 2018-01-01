Кадыров в честь Нового года прочел стихотворение

Видеообращение чеченского руководителя размещено на его канале.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором в стихотворной форме поздравил жителей РФ с Новым годом.

Также руководитель Чечни пожелал в наступившем году всем счастья, удачи и благополучия. Он напомнил, что дал обещание прочесть стихотворение на Новый год и исполняет обещанное. До этого с Новым годом россиян поздравил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, поступило официальное подтверждение информации о том, что Кадыров до этого обнародовал на собственной официальной странице в Telegram видео-поздравление в стихотворной форме.

По результатам 2017 года руководитель Чечни получил признание блогером года.