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» » Ким Чен Ын пугает США: «Ядерная кнопка лежит на моем столе»

Ким Чен Ын пугает США: «Ядерная кнопка лежит на моем столе»


Добавлено: 01 янв 2018 в 13:08, Категория: Украина
Ким Чен Ын пугает США: «Ядерная кнопка лежит на моем столе»

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится «ядерная кнопка».

В ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР он отметил, что ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении «начать войну» с КНДР.

Кроме того, он подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.

Также, он объявил, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил. Ким Чен Ын уточнил, что Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.



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Добавлено: 01 янв 2018 в 13:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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