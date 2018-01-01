Ким Чен Ын пугает США: «Ядерная кнопка лежит на моем столе»

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится «ядерная кнопка».

В ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР он отметил, что ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении «начать войну» с КНДР.

Кроме того, он подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.

Также, он объявил, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил. Ким Чен Ын уточнил, что Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.