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Ким Чен Ын заявил о завершении создания ядерных сил


Добавлено: 01 янв 2018 в 12:52,
Ким Чен Ын заявил о завершении создания ядерных сил

В 2017 году КНДР завершила создание ядерных сил, заявил в новогоднем поздравлении северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — сказал он в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР. Читайте по теме

Долететь до Вашингтона, не упав в Японское море


Глава Северной Кореи также высоко оценил успехи в развитии ракетной программы. По его словам, в финальной стадии подготовки к тестовому запуску находится межконтинентальная баллистическая ракета.

«Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР», — сказал Ким Чен Ын, добавив, что ядерная кнопка находится на его рабочем столе. Он уверен, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания «США не смогут начать войну» против КНДР. При этом северокорейский лидер заверил, что «вся территория США окажется в зоне поражения», если будет принято решение о нанесении потенциального ядерного удара.

Ким Чен Ын также призвал начать массовое производство МБР, отметив, что такие ракеты должны быть полностью готовы к развёртыванию «в условия реальной войны».

Последний пуск ракеты Северная Корея осуществила 29 ноября. Было зафиксировано, что запущенное из пригорода Пхеньяна устройство за 53 минуты пролетело 950 километров, поднявшись на высоту 4475 метров, и упало в Восточно-Китайском море на территории Японии. По некоторым данным, КНДР осуществила пуск ракеты «Хвасон-15» — своей самой мощной межконтинентальной баллистической ракеты. Эксперты подтвердили, что, по предварительным данным, она может долететь до любой точки США, включая Вашингтон. После этого пуска Ким Чен Ын сообщил, что страна «завершила великую историческую миссию построения ядерных сил».


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Добавлено: 01 янв 2018 в 12:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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