Лидер КНДР поведал о ядерной кнопке у него на столе

Ким Чен Ын также объявил, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — приводит слова северокорейского лидера ТАСС.

Создание национальных ядерных сил завершили в Северной Корее, проинформировал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ким Чен Ын подчеркнул, что на его рабочем столе находится «ядерная кнопка».

Ким Чен Ын также проинформировал о готовности страны участвовать в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Объясняя проведенные в предыдущем году ракетные и ядерные тестирования, в процессе которых Пхеньян сумел удивить многих уровнем развития собственных технологий, Ким подчеркнул, что «отныне США не смогут начать против нас войну». Он высоко оценил успехи в развитии ракетной программы, добавив, что страна готовит новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Наблюдатели посчитали, что так лидер КНДР ответил на принятие Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей ужесточение санкционных мер в отношении Северной Кореи.

Лидер призвал к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после того, как 29 ноября 2017-ого года КНДР запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японии.