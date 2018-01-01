МИД РФ назвал неприемлемым вмешательство в ситуацию в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что эти акции вызваны внутренними трудностями, а еще подстрекательством извне, в том числе со стороны числе Саудовской Аравии.

События в Иране являются внутреннем делом стране и внешнее вмешательство в эти дела недопустимы.

«Это внутреннее дело Ирана. Неприемлемо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку», — цитирует ТАСС объявление министерства.

МИД Российской Федерации прокомментировало ситуацию в Иране, где с 28 декабря не прекращаются антиправительственные демонстрации. В МИДе также выразили надежду, что ситуация в дальнейшем будет развиваться без кровопролития. В процессе уличных противостояний, по достоверным имеющимся данным ряда СМИ, погибли уже 10 человек.