Мокрый Новый Год 2018: в Петербурге предполагается гололед и снег

Новый год порадует граждан Санкт-Петербурга теплой погодой.

В воскресенье, 31 декабря, в Петербурге предполагается облачная погода и осадки в виде мокрого снега. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

«Температура воздуха ночью 0…-2 гр., днем 0…+2 гр».

По последним достоверным сведениям ведомства, на протяжении дня вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем также реален снег с дождем.

На трассах города кое-где предполагается гололед.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем изменяться мало.