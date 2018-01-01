Мокрый Новый Год 2018: в Петербурге предполагается гололед и снег

Новый год порадует граждан Санкт-Петербурга теплой погодой.
В воскресенье, 31 декабря, в Петербурге предполагается облачная погода и осадки в виде мокрого снега. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
«Температура воздуха ночью 0…-2 гр., днем 0…+2 гр».
По последним достоверным сведениям ведомства, на протяжении дня вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем также реален снег с дождем.
На трассах города кое-где предполагается гололед.
Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем изменяться мало.