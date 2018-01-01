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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017-2018, результаты и расписание игр: четвертьфинал – когда матч США – Россия, прямая трансляция МЧМ


Добавлено: 01 янв 2018 в 12:42, Категория: Спорт
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017-2018, результаты и расписание игр: четвертьфинал – когда матч США – Россия, прямая трансляция МЧМ

Продолжаются матчи МЧМ-2018 в снежном Баффало. Так сложилось, что молодежный чемпионат мира по хоккею проходит во время новогодних выходных, но это не всегда сулит праздничные подарки, когда становятся известны результаты. Стоит ли ждать чуда от Брагина и его подопечных?



Словакия – Дания – 5:1;



Россия – США – 3:4.

Сборная России уступила сборной США по буллитам - 1:2 Выиграть в основное время не получилось, несмотря на замену вратаря на шестого игрока. Как пояснил ситуацию тренер «молодежки» Валерий Брагин, виной тому постоянные удаления и игра в меньшинстве.

«Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Следующий матч — уже плей-офф. С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас» - комментирует Брагин исход игры со шведами.

Несмотря на то, что голкипер Владислав Сухачев прекрасно отстоял на воротах нервный матч, частые ошибки привели к спаду во втором периоде.

Статистика результативности бросков и штрафов показывает, что у шведов соотношение гораздо более ровное, нежели у РФ.

Впереди – еще более важные матчи 1/4 финала, в основном – вы вылет.

Четвертьфинальные пары уже сложились. Россия в подарок за свои поражения получает себе в соперники команду США. Однако, несмотря на то, что Россия и США нашли друг друга, есть предпосылки, что американская U20 может потерпеть поражение именно от нас. Во-первых, это результаты последних встреч: МЧМ-2014 – 5:3, МЧМ-2015 – 3:2. Во-вторых, не столь давно США сенсационно проиграла Словакии, а с Канадой сыграла почти что вничью (если бы не буллиты).

Нападающий российской «молодежки» Алексей Полодян считает, что США по силам сборной РФ. Тренер же, Валерий Брагин, намерен готовится к матчу тактически:

«Сложно сказать, понравился ли результат перестановки в сочетаниях. Сначала нужно внимательно пересмотреть игру и проанализировать» - цитирует «Чемпионат» слова наставника.

Расписание матчей четвертьфинала МЧМ-2018:



20:00 - Чехия – Финляндия.



00:00 – Канада – Швейцария;



02:00 – Швеция  - Словакия;



04:25 – США – Россия.

Утешительные раунды – серия из трех матчей, результат – до двух побед. Матчи за переход в низший дивизион. Играют Дания и Беларусь.



2 января – 22:00;



4 января – 20:00;



5 января – 20:00.

Последняя турнирная таблица «Чемпионата» по результатам игр группового этапа – Россия занимает третье место в группе:

Прямую трансляцию четвертьфинала МЧМ-2018 из Баффало покажет «Матч ТВ».



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Добавлено: 01 янв 2018 в 12:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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