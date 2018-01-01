На уборку Петербурга в новогоднюю ночь выйдут 500 дворников

В центре Петербурга на праздничных гуляньях в новогоднюю ночь насчтиали 1,5 млн человек. Об этом сказал в начале рабочей недели секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

В 23:00 мск на Дворцовой площади начинается торжественная концертная шоу-программа в честь Нового года. Это 315-летие Петербурга и предстоящий Чемпионат мира по футболу, который будет принимать город на Неве.

Заключительным аккордом празднования стал яркий и продолжительный фейерверк в акватории Невы.

Текущий 2018-й в центре Петербурга встретили 1,5 млн. человек. Она продлится до 04:00 мск.

Как уточнили ТАСС в Северо-Западном управлении по гидрометеороголии и мониторингу окружающей среды, в новогоднюю ночь осадков не предполагается, погода будет относительно теплой — температура ночью составит минус 1 градуса.