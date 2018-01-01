Найди 5 отличий: в Сети появилось смешное новогоднее видео с президентами Украины (ВИДЕО)

Новогодние поздравления всех предыдущих президентов Украины невероятно похожи друг на друга.

Об этом свидетельствует соответствующий видеоролик, в котором подобраны обращения гарантов к украинскому народу в преддверии боя курантов.

«Универсальный шаблон по президентским поздравлениям за прошедшие годы», — комментируют видео пользователи соцсетей.

«Удивительное» сходство новогодних спичей от Леонида Кравчука до Петра Порошенко признали и другие пользователи.