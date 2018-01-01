Найди 5 отличий: в Сети появилось смешное новогоднее видео с президентами Украины (ВИДЕО)

Новогодние поздравления всех предыдущих президентов Украины невероятно похожи друг на друга.
Об этом свидетельствует соответствующий видеоролик, в котором подобраны обращения гарантов к украинскому народу в преддверии боя курантов.
«Универсальный шаблон по президентским поздравлениям за прошедшие годы», — комментируют видео пользователи соцсетей.
«Удивительное» сходство новогодних спичей от Леонида Кравчука до Петра Порошенко признали и другие пользователи.
«Прошло уже почти 30 лет человеческих жизней, а они все крутят свою шарманку по телевизору и рубят бабло за его пределами, а мы все бегаем как белки в колесе», — написал Сергей Данильченко.