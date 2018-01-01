Новогодняя ночь в Украинском государстве прошла без происшествий

В государственной милиции сообщили, что в общем праздничные мероприятия в государстве Украина в новогоднюю ночь прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

По его словам, во всех областях состоялось не менее 752 массовых мероприятий. В государстве Украина приняли участие в новогодних массовых мероприятиях не менее 1 млн350000 жителей.

«Мероприятия прошли без необычных происшествий». Об этом 1 января проинформировали в пресс-центре МВД Украины.

Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тыс. правоохранителей, из которых 9600 служащих милиции и практически 2,4 тысячи военнослужащих государственной гвардии Украины.

«Публичную безопасность и правопорядок обеспечивало около 12 тыс. правоохранителей, из которых 9,6 тыс. служащих милиции и практически 2,4 тыс. военнослужащих государственной гвардии», — проинформировал Яровой.