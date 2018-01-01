Новые законы России: нет — алкоэнергетикам, да — телемедицине

С первого января россиян ждет целый ряд новых «правил жизни»: от условий пользования мессенджерами до запрета на покупку настойки боярышника в автоматах. О некоторых важных законах, вступивших в силу, — в материале РИА Новости.

Анонимным пользователям вход воспрещен

Пользоваться сервисами мгновенных сообщений теперь можно только пройдя идентификацию. Иными словами, подключиться к мессенджеру теперь имеет право лишь тот, кто зарегистрировался в Сети по своему телефонному номеру.

Владельцы мессенджеров обязаны предоставлять пользователям возможность отказываться от получения каких-либо сообщений, обеспечивать рассылку посланий по инициативе государственных органов и ограничивать передачу информации, распространяемой с нарушением требований российского законодательства.

Деятельность сервисов мгновенных сообщений, не исполняющих все эти требования, по решению суда может быть ограничена. Предусмотрены и наказания: штраф от трех до пяти тысяч рублей — для частных лиц, в десять раз больше — для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей — для юридических лиц.

«Пьяные энергетики» — вне закона

Слабоалкогольные тонизирующие напитки отныне можно производить только на экспорт. Розничная продажа, в том числе дистанционным способом, запрещена. Речь идет о напитках с содержанием этилового спирта менее 15% общего объема готовой продукции.

Наибольшей популярностью среди таких пользуются, например, Jaguar и Red Devil Alcoenergi.

Непищевую продукцию, содержащую алкоголь (ту же пресловутую настойку боярышника), теперь запрещено продавать в автоматах. Производство спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий включено в систему ЕГАИС наряду с обычными алкогольными напитками.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Мужчина у автомата по продаже спиртосодержащего средства с боярышником в Иркутске

На Камчатку и Сахалин — по электронной визе

С Нового года иностранные туристы могут прибывать на территорию Камчатки и Сахалина по электронной визе. Цель нововведения — развитие туризма, для чего Камчатский край и Сахалинская область имеют все возможности. Они обладают уникальным ландшафтом, целебными термальными источниками и представляют собой отличное место для экологического и оздоровительного туризма. В первую очередь здесь ожидают роста потока туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Почти полгода назад — 8 августа 2017 года — заработала система выдачи электронных виз иностранцам, приезжающим во Владивосток. Наибольшим спросом такие визы пользуются у жителей Китая и Японии.

Рецепт по скайпу? Пожалуйста

Медицинскую помощь теперь можно получать, не выходя из дома и не вызывая врача. Достаточно будет дистанционно связаться с больницей или поликлиникой и получить необходимую консультацию по скайпу, а также с помощью иного мессенджера и даже SMS.

Электронный рецепт тоже может быть выписан удаленно.

Телемедицинские технологии с Нового года узаконены, однако регламенты оказания медицинской помощи с их применением будут внедряться в течение всего 2018 года. Предстоит настроить работу многоуровневой системы по основным медицинским профилям от ведущих федеральных центров до региональных организаций здравоохранения.

© Fotolia / agenturfotografin Консультация специалиста по Skype

Вырастет зарплата врачей

С 1 января зарплата врачей будет составлять 200%, а среднего медицинского персонала — 100% от средней по стране. Эти цифры были закреплены в майских указах президента в 2012 году, а теперь заложены в законе о бюджете.

В 2017 году среднемесячная зарплата врачей составила 52,9 тысячи рублей. Средняя по стране заработная плата в январе была зафиксирована на уровне 35,4 тысячи рублей. Таким образом, в наступившем году врач в России будет получать не менее 70 тысяч рублей.

Владимир Ардаев