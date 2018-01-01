Около 40 патрулей военной полиции ЮВО вышли на маршруты в новогодние праздники в Волгограде

Около 40 патрулей военной полиции Южного военного округа (ЮВО) во время новогодних праздников ежедневно ведут патрулирование военных городков Волгоградского гарнизона и объектов Минобороны.

Основная цель работы военнослужащих военной полиции – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в военных городках гарнизона.

На железнодорожном вокзале и аэропорте на территории Волгограда организовано совместное патрулирование нарядов военной полиции с сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, представители военной автоинспекции ЮВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.