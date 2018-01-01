Около половины украинцев назвали Новый год поводом собраться всей семьей

По данным опроса, проведенного Kantar TNS Online Track, 49% украинцев считают, что Новый год является поводом для того, чтобы собраться всей семьей.

При этом 41% опрошенных связывают праздник с возможностью порадовать подарками родных и близких, 39% - с возможностью весело провести время с друзьями. В то же время для более трети опрошенных (38%) — это повод задуматься над своей жизнью и тем, что сделано.

Основная часть респондентов будут украшать дом новогодней елкой. Лишь 12% не планируют ставить елку или использовать декор из ее элементами.

Кроме того, стало известно, что украсить дом искусственной елкой намерены (43%), около трети (32%) планирует поставить живую елку, а 17% - ее ветви. Искусственное елочное ветви, венки, гирлянды радуют 3% опрошенных.

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