Опубликованы предсказания Нострадамуса для Украины на 2018 год

Известно, что первое печатное «Пророчество Мишеля Нострадамуса» датируется 1555 годом. именно в нем он предсказал события на следующие пять веков.

Известно, что он сумел предвидеть смерть Генриха II, судьбу королей Франции, казнь короля Карла I, начало Второй мировой войны, появление Израиля, катастрофу на ЧАЭС, войну в Донбассе, теракты в США и другое.

Конечно, когда жил Нострадамус, об Украине он ничего знать не мог, но в его текстах все же были отсылки к нашей стране. Так, Нострадамус предполагал, что в 2018 году Украина может выступить миротворцем. Но для этого потребуется поддержка других государств. При этом очень высока вероятность того, что для украинцев в следующем году сложится негативная в политическом и экономическом планах ситуация.

Сообщается, что начало года будет тяжелым, многие украинцы серьезно задумаются о переезде в другие страны. Кроме того, возможны массовые столкновения и гибель людей.

Однако, уже к началу декабря ситуация стабилизируется, что позволит многих эмигрантам вернуться домой.

Согласно пророчествам, в Донбассе война продолжится. Возможно, в конце года враждующие государства смогут найти некий компромисс, однако, придут ли они к общему согласию, будет зависеть от многих факторов.

Между Украиной и Россией будут вестись активные переговоры по поводу объединения некоторых территорий.

Также, Нострадамус предвидел и то, что в 2018 году украинцев ожидает удачная смена власти. При этом новое правительство будет искать пути налаживания отношений с Россией и своим народом, а также пытаться войти в состав Евросоюза.

При этом прорицатель был уверен, что в Украине испытают новый вид наземного транспорта, работающий благодаря солнечной энергии. Вполне возможно открытие и нового типа источника энергии. Благодаря данному изобретению, через несколько лет весь мир сможет частично или полностью отказаться от применения нефтяных продуктов