Почитатели Бандеры устроили факельный марш в центре столицы Украины

Вечером, 1 января националисты вышли на факельный марш в честь украинского политического деятеля Степана Бандеры в Киеве. Всего в мероприятии учавствуют около 600 человек. Организаторы события: ВО «Свобода», Правый сектор, Национальный корпус.

Правопорядок обеспечивают работники милиции. Перед колонной следуют 4 полицейских автомобиля. Участники марша пойдут по бульвару Шевченко на Майдан Независимости. В МВД также рассказали, что всего в Украинском государстве запланировано 54 праздничные акции, участниками которых станут не менее 8400 человек. «Безопасность во время проведения шествия будут обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих государственной гвардии Украины», — проинформировали на странице МВД в фейсбук.