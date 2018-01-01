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Подлили масла в огонь: США выступают с поддержкой протестов в Иране


Добавлено: 01 янв 2018 в 11:26, Категория: Политика
Подлили масла в огонь: США выступают с поддержкой протестов в Иране

Американские власти официально поддержали протестующих в Иране, об этом сообщила официальный уполномоченный Белого дома Сара Сандерс.

До этого госдепартамент США также осудил аресты участников акций протеста в Иране.

Акции протеста также прошли в иных городах Ирана. Сандерс отметила, что голос иранцев должен быть услышан. Он объявил, что власти Ирана умышленно «отключили интернет, чтобы демонстранты не могли общаться». Люди выступали с призывами о плачевном состоянии экономики государство, и в этом виноваты власти. Милиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и разрушение национальной собственности. Также она высказалась в поддержку прав и свобод жителей Ирана.



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Добавлено: 01 янв 2018 в 11:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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