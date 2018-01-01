Порошенко назвал главный ресурс украинцев

Петр Порошенко, президент Украины, выступая перед гражданами на Новый год, заявил, что оптимизм это главный ресурс страны и ее жителей. Как оказалось, по мнению руководителя государства, основной ресурс Украины — это оптимизм и вера в страну. «И все будет хорошо», — сообщил Порошенко, обращаясь в Новый год к нации. «И как зеницу ока беречь наше единство», — добавил он. Не обошлось и без упоминания о введении безвизового режима со странами ЕС.

Украинский лидер убежден, что оптимизм и вера в страну являются главным ресурсом граждан. «С Новым годом! Слава Украине!», — резюмировал президент. «Это — наш главный ресурс», — сообщил Порошенко.