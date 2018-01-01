Порошенко подписал закон о продлении моратория на реализацию земли до последующего года

Президент утвердил изменения в Земельный кодекс Украины.

Президент Петр Порошенко собственной подписью продлил на один год мораторий на реализацию либо отчуждение другим методом земель сельскохозяйственного назначения.

В сообщении пресс-центра руководителя государства сообщается, что закон вносит изменения в «Переходные положения» Земельного кодекса. Об этом 30 декабря передала pr-служба руководителя государства.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада продлила действующий в Украинском государстве с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019.

Закон вступает в силу со следующего дня после его размещения накануне.

Руководство планировало зарегистрировать проект закона об обороте сельхозземли осенью 2015-го года.

По его словам, при запуске продажи земли необходимо сделать равные условия игры на рынке и четко определить ответственность любого органа власти в процессе проведения земельной реформы.

Президент рассчитывает на создание законодательной базы для рынка.