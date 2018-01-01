Последние в этом году судна с углем прибыли в Украину

Об этом сказали в пресс-центре морского торгового порта «Южный», информирует корреспондент Украинской Службы Информации.

Cейчас проводятся разгрузочные работы.

Сейчас происходит разгрузка 60,4 тыс. тонн угля для энергохолдинга ДТЭК и 73,4 тыс. тонн для компании «Центрэнерго».

Как сказали в диспетчерской порта, балкер SBI CARIOCA пришвартовался к причалу № 1 первого терминала.

В компании отмечают, что с мая разгрузили не менее 1 млн. тонн угля. С мая по декабрь 2017 г. в ГП обработано 18-ть судов типа Panamax.

По сведениям порта, в 2017 г. объемы перевалки импортного энергетического угля составили не менее 11% от общего грузооборота учреждения.

Как подчеркнули в порту, указанные два судна — последние в 2017-ом году балкеры с энергетическим углем. Это наибольший показатель в государстве Украина. Это самый глубоководный порт государства Украины (глубина подходного канала — 15,5 м, глубины у причалов — 14-15,5 м).