Путин неожиданно рассказал СМИ жуткие подробности своего детства

Президент России Владимир Путин во время посещения студии телепрограммы «Время», отметившей сегодня 50 летний юбилей, рассказал о своем детстве.

Российский лидер отметил, что в те времена его родители жили достаточно скромно, и им приходилось постоянно экономить. Путин добавил, что нередко бывали случаи, когда денег не было совсем, и они вынуждены были занимать их у соседей.

Также, он подчеркнул: «Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, было позволительно купить себе телевизор».