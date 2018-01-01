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Путин подписал закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»


Добавлено: 01 янв 2018 в 11:26, Категория: Политика
Путин подписал закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»

За вербовку в ряды террористов в Российской Федерации по решению президента В.Путина ужесточат уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает 4 ступени наказания зависимо от тяжести последствий «минирования».

В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются искаженные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти».

Так, заведомо фальшивое сообщение о готовящемся взрыве, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлёкшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Закон также не предусматривает отдельного наказания за искаженные сообщения о минировании социальных объектов и зданий органов власти.

Все виды наказания будут использоваться только тогда, когда не произошло смерти людей, например при обыкновенной эвакуации. В данном случае человека не будут лишать свободы. Под большим ущербом понимается сумма свыше 1 млн руб. Ранее телефонным террористам грозил штраф до 200 тыс. руб., исправительные работы либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, а при наступлении тяжких последствий — до 5 лет.

В данный момент наибольшее наказание на «телефонный терроризм» — лишение свободы до 5-ти лет. Тюремное заключение будет угрожать за «минирование» объектов социальной инфраструктуры либо причинение ущерба на сумму не менее 1 млн руб.

Все эти три случая будут использоваться тогда, когда не произошло погибели людей, например, при эвакуации.

В общих случаях за телефонный терроризм предусмотрен штраф в объеме 200-500 тысяч рублей, ежели «минироваться» будут школы, больницы, аэропорты и иные объекты социальной инфраструктуры — 700 000 рублей. Сейчас же они будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным постановлением.



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Добавлено: 01 янв 2018 в 11:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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