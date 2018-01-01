Путин пожелал россиянам успехов, благополучия и перемен к лучшему в Новом году

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам успехов, благополучия и перемен к лучшему в каждой семье. Читайте по теме

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«На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но всё равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что всё загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся», — сказал глава государства в своём ежегодном праздничном обращении.

Глава государства отметил, что Новый год — семейный праздник, который отмечают с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен.

«И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — сказал президент.

Путин призвал россиян в последние минуты уходящего года сказать друг другу самые заветные слова, обнять, признаться в любви, простить ошибки и обиды.

Он пожелал, чтобы в 2018 году «в жизни каждого человека, каждой семьи произошли перемены к лучшему, «чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас». Читайте по теме

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«Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам», — сказал российский лидер.

Президент отдельно поздравил всех, кто в новогоднюю ночь работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда.

«Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — добавил глава государства.

Путин пожелал гражданам успехов и благополучия, а также мира и процветания «нашей любимой и единственной России».

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