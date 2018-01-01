Путин увеличил заработную плату генпрокурору Чайке и главе СК Бастрыкину

Зарплата занимающих эти должности Александра Бастрыкина и Юрия Чайки вырастет с 1 января 2016-го. Этот указ также вступает в силу с 1 января текущего года.

В последний день года галва Российской Федерации Владимир Путин поднял зарплату главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке. Руководству доверено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

На 4% также вырастет заработная плата председателя следственного комитета Александра Бастрыкина.

Заработок супруги Бастрыкина в течении следующего года составил не менее чуть более 4 млн руб.