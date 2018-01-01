Об этом этом передает агентство «Рейтер» ссылаясь на государственное телевидение Ирана.

Иранские силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы.

Недавно сообщалось о четырех погибших в процессе протестов: двое протестующих погибли 30 декабря, еще двое — в ночь на 1 января на юго-западе страны.

Власти Ирана сказали, что арестовали 370 человек.

По утверждению президент Хасан Рухани, что протесты и критика руководства не являются урозой.

До этого он сообщал, что жители могут свободно протестовать, однако без насилия.

Еще два демонстранта погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину.

Беспорядки в процессе акций протеста в Иране привели к погибели 10 человек, информирует агентство Интерфакс. Власти утверждают, что грузовой автомобиль при падении смертельно травмировал пожилого мужчину и подростка.

В Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны.

По последним предварительным данным агентства AFP, очередной подобный инцидент произошел в городе Изе.

Как говорят иранские власти, у некоторых задержанных протестующих были найдены взрывчатка, оружие и патроны.