В эфире федеральных каналов оно было показано в первый раз на Камчатке и Чукотке (там 12 часов ночи наступила в 15.00 по Москве). Пожелания от руководителя государства они получили традиционно за 5 минут до полуночи.

В сети интернет появилась запись новогоднего обращения лидера России В. Путина. «Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен».

В своем обращении президент решил не упоминать о событиях, произошедших в прошлом году.

«Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в слабости, согреть заботой и вниманием», — заключил президент.

Президент поблагодарил жителей Российской Федерации «за веру в себя и в нашу страну», а еще «за труд и его результаты».

Путин подчеркнул, что, где бы мы все не находились, граждан России всегда соединяет воединыжды приподнятое новогоднее настроение, а нынешние технологии позволяют разделить эти чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни либо тысячи километров.