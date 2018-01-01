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Российская теннисистка Вера Звонарева приблизилась к топ-200 рейтинга WTA


Добавлено: 01 янв 2018 в 23:56, Категория: Спорт
Российская теннисистка Вера Звонарева приблизилась к топ-200 рейтинга WTA

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева приблизилась к топ-200 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована официальном сайте WTA в понедельник.

Экс-вторая ракетка мира переместилась на одну позицию вверх и теперь занимает 202-ю строчку. Еще одна представительница России Полина Монова поднялась на два места и стала 176-й. В первой сотне рейтинга изменений не произошло, лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова (12).

Рейтинг WTA, версия от 1 января:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135,

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010,

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385,

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610,

10 (10). Коко Вандевеге (США) — 3258…

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856…

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485…

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220…

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

59 (59). Мария Шарапова (Россия) — 1006…

62 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) — 961…

96 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 699...

111 (111). Евгения Родина (Россия) - 582...

140 (140). Анна Блинкова (Россия) - 425...

159 (159). Анна Калинская (Россия) - 361...

176 (178). Монова (Россия) - 325...

181 (181). Софья Жук (Россия) - 314...

186 (186). Виталия Дьяченко (Россия) - 309,

187 (187). Ирина Хромачева (Россия) - 307...

190 (190). Валентина Ивахненко (Россия) - 302...

196 (196). Елизавета Куличкова (Россия) - 295...

202 (203). Звонарева (Россия) - 280.



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Добавлено: 01 янв 2018 в 23:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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