Российские контрсанкции продлены до конца 2018

С 1 января вступил в силу указ президента РФ, продлевающий запрет на ввоз в Россию отдельной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее санкции против российских физических и юридических лиц, до конца 2018 года.

Ограничения касаются, в частности, продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

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