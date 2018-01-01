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Российский теннисист Ватутин поднялся на четыре места в рейтинге ATP и стал 168-м


Добавлено: 01 янв 2018 в 23:38, Категория: Спорт
Российский теннисист Ватутин поднялся на четыре места в рейтинге ATP и стал 168-м

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россиянин Алексей Ватутин поднялся на четыре строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на официальном сайте АТР.

Ватутин теперь располагается на 168-м месте в рейтинге, лучшим из россиян остается Андрей Рублев, занимающий 39-ю строчку. В топ-50 рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг ATP, версия от 1 января:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805,

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775,

8 (8). Джек Сок (США) — 3165,

9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615…

39 (39). Андрей Рублев (Россия) — 1229…

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030…

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772…

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704…

84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633…

107 (107). Андрей Кузнецов (Россия) — 546...

168 (172). Ватутин (Россия) - 316.



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Добавлено: 01 янв 2018 в 23:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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