Роухани пояснил акции протеста в Иране внутренними трудностями и внешним вмешательством

Показать меню
Актуально
Ученые рассказали, как древние цивилизации контактировали с пришельцами - 02:18 Ученые рассказали, как древние цивилизации контактировали с пришельцами Гвардиола не уверен, что "Ман Сити" сможет достойно выступить во всех турнирах - 02:22 Гвардиола не уверен, что Трамп рассказал, зачем пользуется соцсетями - 02:36 Трамп рассказал, зачем пользуется соцсетями Стрельба рядом с Кремлем — подробности - 02:43 Стрельба рядом с Кремлем — подробности Меркель призвала страны Европы к единству в 2018 году - 02:49 Меркель призвала страны Европы к единству в 2018 году Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017-2018: результаты и расписание игр – - 03:05 Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017-2018: результаты и расписание игр – когда матч Россия – Швеция, где смотреть прямую трансляцию МЧМ LG запатентует новые виды дисплеев - 03:10 LG запатентует новые виды дисплеев Возможная цена антироссийских санкций для США — триллион долларов - 03:18 Возможная цена антироссийских санкций для США — триллион долларов В Германии заявили, что Европа должна быть заинтересована в налаживании - 03:31 В Германии заявили, что Европа должна быть заинтересована в налаживании отношений РФ и США В Киеве вспыхнул скандал из-за картошки для боевиков «АТО» (ФОТО) - 03:42 В Киеве вспыхнул скандал из-за картошки для боевиков «АТО» (ФОТО) ВВС Израиля атаковали позиции боевиков ХАМАС - 03:56 ВВС Израиля атаковали позиции боевиков ХАМАС Новогодний рекорд: в Украине сделали самую большую елку из автомобилей (ВИДЕО) - 04:09 Новогодний рекорд: в Украине сделали самую большую елку из автомобилей (ВИДЕО) Трамп заявил об освобождении почти всей территории САР от ИГ - 04:28 Трамп заявил об освобождении почти всей территории САР от ИГ Пентагон беспокоят недружелюбные поступки Эрдогана - 04:39 Пентагон беспокоят недружелюбные поступки Эрдогана Футболист киевского “Динамо” оценил шансы своей команды на чемпионство в 2018 - 04:43 Футболист киевского “Динамо” оценил шансы своей команды на чемпионство в 2018 году Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США - 05:02 Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США Штрихи к портрету «великого правителя» Украины - 05:07 Штрихи к портрету «великого правителя» Украины
» » Роухани пояснил акции протеста в Иране внутренними трудностями и внешним вмешательством

Роухани пояснил акции протеста в Иране внутренними трудностями и внешним вмешательством


Добавлено: 01 янв 2018 в 22:42, Категория: Политика
Роухани пояснил акции протеста в Иране внутренними трудностями и внешним вмешательством

Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что протесты вызваны внутренними неувязками в государстве, а еще подстрекательством со стороны остальных стран, передают здешние агентства Mehr и Fars.

Число жертв в итоге беспорядков возросло до 12 человек. Позже число погибших протестов выросло до четырех.

Также сообщается, что Роухани пообещал решить экономические проблемы страны, для чего усилия руководства, по его словам, будут удвоены.

По утверждению иранского лидера, ситуацию следует использовать для поиска глубинных обстоятельств появившихся сложностей.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страны, а кроме этого тех, кто виноват в происходящем.

Президент объявил, что руководство удвоит усилия, чтобы решить экономические проблемы в государстве, вопросы безработицы, загрязнения воздуха и инфляции.

По его словам, некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, пытались «спровоцировать беспорядки» в ИРИ.

Также сегодня министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми опроверг информацию о блокировке социальных сетей в государстве.



Материалы по теме:

Протесты в Иране: уже 10 жертв
МИД РФ назвал неприемлемым вмешательство в ситуацию в Иране
В Иране число погибших столкновений протестующих с властями возросло до четырех человек
Президент Ирана прокомментировал массовые акции протеста в стране
Добавлено: 01 янв 2018 в 22:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ученые объяснили

Ученые объяснили "черствость" мальчиков

Трамп раскритиковал блокировку мессенджеров в Иране на фоне протестов

Трамп раскритиковал блокировку мессенджеров в Иране на фоне протестов

Поздравление Главы ДНР Александра Захарченко по случаю нового 2018 года

Поздравление Главы ДНР Александра Захарченко по случаю нового 2018 года

Стрелявший в полицейских в Колорадо сделал около ста выстрелов из засады

Стрелявший в полицейских в Колорадо сделал около ста выстрелов из засады

Загрузка...



Лента новостей
В Днепропетровске облили краской памятник коммунарам (ФОТО) - 00:37 В Днепропетровске облили краской памятник коммунарам (ФОТО)В Киеве консьержки порадовали жильцов своего дома оригинальными украшениями - 00:35 В Киеве консьержки порадовали жильцов своего дома оригинальными украшениямиСемь человек угорели насмерть в Оренбургской области - 00:21 Семь человек угорели насмерть в Оренбургской областиНовогодний забег «Побегай 1 января» состоялся в Ростове - 00:09 Новогодний забег «Побегай 1 января» состоялся в РостовеПолнолуние 2 января 2018 года: советы и прогнозы астрологов на день для всех знаков Зодиака - 00:08 Полнолуние 2 января 2018 года: советы и прогнозы астрологов на день для всех знаков ЗодиакаВ Госдуме новогоднее обращение Порошенко назвали «ядом в блестящей обертке» - 00:01 В Госдуме новогоднее обращение Порошенко назвали «ядом в блестящей обертке»Российская теннисистка Вера Звонарева приблизилась к топ-200 рейтинга WTA - 23:56 Российская теннисистка Вера Звонарева приблизилась к топ-200 рейтинга WTAФазы Луны в январе 2018 года: какого числа полнолуние, новолуние, растущая и убывающая Луна - 23:53 Фазы Луны в январе 2018 года: какого числа полнолуние, новолуние, растущая и убывающая ЛунаРоссийский теннисист Ватутин поднялся на четыре места в рейтинге ATP и стал 168-м - 23:38 Российский теннисист Ватутин поднялся на четыре места в рейтинге ATP и стал 168-мСМС с Новым 2018 годом: самые лучшие пожелания друзьям и родным в год Собаки - 23:28 СМС с Новым 2018 годом: самые лучшие пожелания друзьям и родным в год СобакиВице-президент США пообещал поддерживать беспорядки в Иране - 23:24 Вице-президент США пообещал поддерживать беспорядки в ИранеNASA запустит специальный зонд для исследования Солнца - 23:12 NASA запустит специальный зонд для исследования СолнцаТеннисист Маррей заявил, что изменит график выступлений, чтобы избежать травм - 23:09 Теннисист Маррей заявил, что изменит график выступлений, чтобы избежать травмЛьвов получил прямое авиасообщение с Грузией - 23:00 Львов получил прямое авиасообщение с Грузией
Последние новости
Браташ: тренеры не планируют менять составы звеньев в матче МЧМ по хоккею с США - 02:14 Браташ: тренеры не планируют менять составы звеньев в матче МЧМ по хоккею с США В Иране задержали несколько человек в связи с протестами - 02:09 В Иране задержали несколько человек в связи с протестами «Ставки растут»: В Совфеде прокомментировали слова Ким Чен Ына о «ядерной кнопке» - 02:08 «Ставки растут»: В Совфеде прокомментировали слова Ким Чен Ына о «ядерной кнопке» Трамп: В Иране настало время изменений - 02:01 Трамп: В Иране настало время изменений Вандалы осквернили монумент коммунарам в Днепре в день рождения Бандеры - 01:48 Вандалы осквернили монумент коммунарам в Днепре в день рождения Бандеры Макрон поздравил Веа с избранием президентом Либерии - 01:46 Макрон поздравил Веа с избранием президентом Либерии В новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли более тысячи автомобилей - 01:46 В новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли более тысячи автомобилей Ученые рассказали о пользе жировых отложений - 01:39 Ученые рассказали о пользе жировых отложений Как Порошенко Новый Год испортили — пранкер Лексус раскрыл подробности розыгрыша (ВИДЕО) - 01:35 Как Порошенко Новый Год испортили — пранкер Лексус раскрыл подробности розыгрыша (ВИДЕО) Вице-президент США рассказал о готовности Вашингтона помочь населению Ирана - 01:28 Вице-президент США рассказал о готовности Вашингтона помочь населению Ирана В центре Киеве прошло шествие в честь Бандеры - 01:08 В центре Киеве прошло шествие в честь Бандеры По Израилю запустили ракету из сектора Газа - 00:58 По Израилю запустили ракету из сектора Газа Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не будет принимать беженцев - 00:57 Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не будет принимать беженцев
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"