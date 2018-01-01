Роухани пояснил акции протеста в Иране внутренними трудностями и внешним вмешательством

Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что протесты вызваны внутренними неувязками в государстве, а еще подстрекательством со стороны остальных стран, передают здешние агентства Mehr и Fars.

Число жертв в итоге беспорядков возросло до 12 человек. Позже число погибших протестов выросло до четырех.

Также сообщается, что Роухани пообещал решить экономические проблемы страны, для чего усилия руководства, по его словам, будут удвоены.

По утверждению иранского лидера, ситуацию следует использовать для поиска глубинных обстоятельств появившихся сложностей.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страны, а кроме этого тех, кто виноват в происходящем.

Президент объявил, что руководство удвоит усилия, чтобы решить экономические проблемы в государстве, вопросы безработицы, загрязнения воздуха и инфляции.

По его словам, некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, пытались «спровоцировать беспорядки» в ИРИ.

Также сегодня министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми опроверг информацию о блокировке социальных сетей в государстве.