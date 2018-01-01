Руководитель Минэкономики Франции выразил надежду на снятие санкций с РФ

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассчитывает на то, что европейские экономические санкции против РФ в ближайшей перспективе будут сняты.

По утверждению министра, действующие условия пока не позволяют пойти на такой шаг. Об этом он объявил в интервью газете Wall Street Journal, уточнив, что рассчитывает на изменение ситуации.

В своем интервью WSJ он выразил уверенность, что РФ и Франция должны поддерживать и наращивать сотрудничество и в условиях сохранения санкций, а еще готовиться к тому дню, когда ограничения будут отменены.

Напомним, президент США Дональд Трамп летом 2017 г. подписал закон, который расширяет секторальные санкции против русской экономики. Позже ограничения оказались расширены. Лидеры стран — членов ЕС в начале весны 2015 г. привязали их действие к абсолютному выполнению минских договоров. В начале зимы Совет европейского союза принял решение о продлении финансовых санкций в отношении Российской Федерации до 31 июля этого года.