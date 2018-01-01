Самые яркие новогодние елки-2018 в разных странах (фото)

Во всем мире на главных площадях городов и возле самых известных достопримечательностей установили новогодние елки-2018.

Так, в Нью-Йорке живая ель традиционно стоит возле Рокфеллер-Центра. Площадь при этом украшена яркой иллюминацией и рождественскими фигурками.

В Мадриде и Гамбурге установили искусственные конструкции, которые украшены яркими гирляндами. В Новом Тайбэе такое чудо инженерии оборудовано трехмерными проекторами.

Однако не все жители довольны своей елкой. Так, рождественское дерево в Риме высмеяли в СМИ за его лысые ветки

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