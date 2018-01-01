Слободня: При въезде в Украину биоконтроль прошли 2000 иностранцев

Биометрический контроль при въезде в Украину сегодня прошли уже более двух тысяч иностранцев.

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил: «C 00:00 1 января мы ввели биометрический контроль для иностранцев из 70 стран. Обычно, после праздников пассажиропоток уменьшается, но тем не менее по состоянию на 8 утра уже более 2 тысяч иностранцев, попадающих под эту категорию, были взяты отпечатки пальцев. Из двух тысяч более 500 человек являлись гражданами России».

Кроме того, в погранслужбе отметили, что в процессе работы система не давала никаких сбоев. Отпечатки пальцев брались в считанные секунды, как это и предусматривалось.

В связи с нововведением никаких конфликтных ситуаций не возникало.