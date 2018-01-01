СМС с Новым 2018 годом: самые лучшие пожелания друзьям и родным в год Собаки. На календаре 1 января 2018 года. Это значит, что мы встретили Новый 2018 год Собаки. Поздравляем всех с этим прекрасным праздником. Многие также продолжают отправлять поздравления своим близким. Огромной популярностью пользуются смс-поздравления.

СМС с Новым 2018 годом: самые лучшие пожелания друзьям и родным в год Собаки.

Пусть охраняет вновь и вновь

Собака дом Ваш и любовь!

Пусть прогоняет неудачи,

Решить поможет все задачи!

Пусть дарит преданность и ласку,

Пусть будет каждый день, как сказка!

Пусть счастье Ваше бережет,

К мечте заветной Вас ведёт!

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В год 2018

Я желаю не бояться.

Ведь собака в этот год

Охранять нас всех придет.

Пес разгонит все напасти,

Впереди ждет только счастье.

Пусть пройдет весь новый год

Тихо, мирно, без тревог.

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Вот и двадцать восемнадцать,

Всем желаю улыбаться,

Не ругаться и не злиться,

А как следует влюбиться!

Пусть Собака в этот год

Кроме счастья принесет

Вам еще мешок удачи!

Пусть решатся все задачи!

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Мы вступили в Новый год,

Год 2018!

Жизни всем вам без хлопот

И от счастья улыбаться.

Пусть собака защитит

Вас от зла, болезней, сглаза.

Пусть богатством наградит

И подарит все и сразу.

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Кто там лает за окошком,

Кто виляет нам хвостом?

Это — Пес, наставник года,

Запускай собаку в дом!

В Новый год, прекрасный праздник,

Шлю вам нынче поздравок,

Принесет пусть вам лишь счастье

Этот ласковый щенок!

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Близких всех, родных, знакомых

Поздравляем с Новым годом

И желаем, чтоб собачий

Был на деньги нюх у всех.

Чтоб был нрав веселый, добрый,

Было чтоб везде комфортно,

В год веселый, в год Собаки

Ждет нас счастье и успех.

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С праздником, дорогие друзья! Счастья вм в Новом году!