СМС с Новым 2018 годом: самые лучшие пожелания друзьям и родным в год Собаки. На календаре 1 января 2018 года. Это значит, что мы встретили Новый 2018 год Собаки. Поздравляем всех с этим прекрасным праздником. Многие также продолжают отправлять поздравления своим близким. Огромной популярностью пользуются смс-поздравления.
СМС с Новым 2018 годом: самые лучшие пожелания друзьям и родным в год Собаки.
Пусть охраняет вновь и вновь
Собака дом Ваш и любовь!
Пусть прогоняет неудачи,
Решить поможет все задачи!
Пусть дарит преданность и ласку,
Пусть будет каждый день, как сказка!
Пусть счастье Ваше бережет,
К мечте заветной Вас ведёт!
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В год 2018
Я желаю не бояться.
Ведь собака в этот год
Охранять нас всех придет.
Пес разгонит все напасти,
Впереди ждет только счастье.
Пусть пройдет весь новый год
Тихо, мирно, без тревог.
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Вот и двадцать восемнадцать,
Всем желаю улыбаться,
Не ругаться и не злиться,
А как следует влюбиться!
Пусть Собака в этот год
Кроме счастья принесет
Вам еще мешок удачи!
Пусть решатся все задачи!
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Мы вступили в Новый год,
Год 2018!
Жизни всем вам без хлопот
И от счастья улыбаться.
Пусть собака защитит
Вас от зла, болезней, сглаза.
Пусть богатством наградит
И подарит все и сразу.
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Кто там лает за окошком,
Кто виляет нам хвостом?
Это — Пес, наставник года,
Запускай собаку в дом!
В Новый год, прекрасный праздник,
Шлю вам нынче поздравок,
Принесет пусть вам лишь счастье
Этот ласковый щенок!
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Близких всех, родных, знакомых
Поздравляем с Новым годом
И желаем, чтоб собачий
Был на деньги нюх у всех.
Чтоб был нрав веселый, добрый,
Было чтоб везде комфортно,
В год веселый, в год Собаки
Ждет нас счастье и успех.
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С праздником, дорогие друзья! Счастья вм в Новом году!