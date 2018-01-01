Солдаты российского военного соединения ЮВО в Абхазии получили более 2,5 тонн новогодних подарков от родных и близких

Солдаты российской военной базы в Абхазии накануне Нового года получили более 2,5 тонн посылок со сладостями и подарками.

В основном отправителями новогодних подарков являются родители, родственники и девушки военнослужащих.

В военной базе сбором, обработкой и доставкой почты занимается подразделение фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) с применением специализированных автомобилей КамАЗ и УАЗ. Каждый автомобиль оборудован навигатором «Грот-В» системы ГЛОНАСС и радиостанцией Р-168-5УН1, способной обеспечивать связь во время движения.

Всего за истекший 2017 год военнослужащими базы было принято свыше 6 тыс. посылок и бандеролей, а также более 55 тыс. простых и заказных писем.