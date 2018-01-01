Спикер Государственной думы: 2018 год будет как минимум насыщенным и ответственным

В частности, это решения для укрепления экономики, социальной сферы и безопасности.

Кроме того, по его словам, многие задачи были решены благодаря сплочённости общества.

Вячеслав Володин считает уходящий год насыщенным главными событиями: «Приняты решения, нужные для укрепления экономики, социальной сферы и безопасности». Спикер Государственной думы напомнил, что русская военная группировка удачно выполнила боевые задачи в Сирии.

Депутат добавил, что наступающий год будет как минимум значимым, ведь этот год, когда жители России будут избирать нового лидера РФ.

Наступающий 2018 год, в котором состоятся выборы лидера России, будет для жителей «насыщенным и ответственным». От нас с вами зависит будущее страны. Совместно мы многое можем сделать.

«Пусть Новый год принесет радость и удачу, а все, что успеем загадать под бой курантов, — непременно сбудется», — проинформировал он. По его словам, осуществление майских указов президента остается одним из основных приоритетов в работе депутатов и показателем ее эффективности.