Развлекательный сайт TC Candler обнародовал рейтинг самых красивых людей мира в 2017 году.

Данный рейтинг составляется ежегодно на основе мнений независимых критиков. Отмечается, что самой красивой женщиной в 2017 году признана модель, актриса и певица Лиза Соберано. На втором месте ее коллега Тилан Блондо, третьей стала певица и танцовщица Tzuyu (Чоу Тсу-ю). Также, в первую пятерку вошли актриса Сара Годон, ее коллега Голшифте Фарахани и модель Джордан Данн.

В мужском рейтинге лидером стал южнокорейский певец и танцор Ким Тхэ Хен. Далее идут актеры Джейсон Момоа и Арми Хаммер, а замыкают первую пятерку актеры Идрис Эльба и Марьяно Ди Вайо.

Embedded video for Стали известны имена самых красивых людей мира — 2017

Embedded video for Стали известны имена самых красивых людей мира — 2017

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