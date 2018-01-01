Стало известно, жители какой страны встретят Новый год первыми

Новый год 2018 первыми встретят жители острова Киритимати, который входит в состав островов Рождества и города Нукуалофа (Королевство Тонга) в Океании.

Отмечается, что когда у них наступит Новый год, в Украине будет 12 часов дня. Через 15 минут Новый год придет в дом к обитателям острова Чатем в юго-западной части Тихого океана. Еще через 45 минут к ним присоединится Новая Зеландия и полярники с Южного полюса в Антарктиде.

Когда в Украине наступит 14:00, Новый год начнут праздновать российские Анадырь, Камчатка, жители Фиджи и тихоокеанских островов Науру, Тувалу и других. ровно через полчаса праздник наступит на острове Норфолка (Австралия).

Еще через час Новый год придет к жителям части восточной Австралии (Сидней, Мельбурн, Канберра) и тихоокеанских островов Вануату, Микронезии, Соломоновых островов.

Чуть позже Новый год придет в дома австралийцев из штата Квинсленд, жителей Владивостока, Папуа-Новая Гвинея, Марианские островов. Еще через полчаса Новый наступит в северных территориях Австралии.

Когда в Украине будет 17:00, Новый год наступит в Японии и Корее. Еще через час Новый год придет в Китай, часть Юго-Восточной Азии и оставшиеся территориях Австралии. В 19:00 по Киеву в Индонезии и Юго-Восточной Азии наступает полночь. Еще спустя полчаса Новый год наступает в Мьянме, спустя час в Бангладеше, Шри-Ланке, Новосибирск и Омске.

Когда в Украине будет 20:15 Новый год будут праздновать в Непале, а спустя еще пятнадцать минут в Индии.

В 21:00 в Пакистане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Екатеринбурге и Уфе Новый год уже наступит. Через полчаса в 2018 году окажутся жители Афганистана.

В 22:00 Новый год встретят жители Армении, Азербайджана, Самары и некоторых островов в Индийском океане. Спустя полчаса Новый год наступит в Иране.

в 23:00 к числу празднующих присоединится часть восточной Азии, часть Африки, часть России (Москва, Санкт-Петербург).

Когда в Украине наступит Новый год, его вместе с нами встречают жители Румынии, Польши, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии, Словении, Греции, Турции, Израиля, Финляндии и часть Африки.

В 01:00 в Западной и Центральной Европе Новый год только наступает, как и в части Африки. Еще через час Новый год наступит в Великобритании, Португалии и части Африки.

В 03:00 часть украинцев уже спит, а жители Азорских островов (архипелаг в Атлантическом океане) только начинают веселится. Еще через час будет пить шампанское Бразилия. В 05:00 в Аргентине и части Южной Америки только наступит полночь, а еще спустя полчаса — на острове Ньюфаундленд в Канаде.

В 06:00 по нашему времени восточная Канада, жители Карибского бассейна и Южной Америки только начнут отмечать.

Спустя час к ним присоединится США (Вашингтон, Нью-Йорк), западная часть Южной Америки.

В Украине 08:00, а Новый год встречают центральные части Канады и США (Чикаго, Хьюстон), Мексика и большинство стран Латинской Америки. В течение последующих трех часов к ним присоединяются остальные канадцы и американцы.

Когда в Украине будет 11:30, Новый год 2018 только наступит на Маркизских островахи части Французской Полинезии, а спустя еще полчаса — на Гавайских островах, Таити и острове Кука.

Жители Самоа встречают Новый год, когда в Украине 13:00.