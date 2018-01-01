Супругу муфтия Дагестана выдвинули кандидатом в президенты Российской Федерации

Инициативная группа из 542 жителей выдвинула в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации 46-летнюю Айну Гамзатову, супругу муфтия Дагестана. В инициативную группу вошли 542 человека, об этом передает ТАСС ссылаясь на пресс-аташе Гамзатовой.

Выдвижение Газматовой поддержала группа из 542 человек.

В сообщении сказано, что собрание инициативной группы прошло в Махачкале. В ее состав вошли медработники, спортсмены, деятели науки и культуры Республики Дагестан различных возрастов.

По утверждению Камаловой, все нужные для регистрации документы в ЦИК направят до 5 января. У нее филологическое и юридическое образование.

Все нужные для регистрации на президентских выборах документы будут поданы в Центральную избирательную комиссию в ближайшие дни.

Отмечается, что 25 декабря в ЦИК было направлено оповещение о проведении собрания.

До этого, 25 декабря, ЦИК отказал оппозиционеру Алексею Навальному в участии в президентских выборах 18 марта нынешнего 2018-ого.