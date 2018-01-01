Телефонные террористы за сутки «заминировали» 53 объекта в 30 российских городах

Каждый объект был проверен. Сообщения оказались ложными.

В общей сложности, атаке телефонных террористов за минувшие сутки подверглись более 50 объектов в 30 российских городах. Об этом ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.

Звонки с угрозами взрыва были зарегистрированы в Хабаровске, Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Омске, Казани и других городах. Москва и Петербург также оказались в этом списке. В основном, «минировали» места массового скопления людей: торговые центры, спортивные клубы, аэропорты, рестораны. Всего на время проверок были эвакуированы свыше 14 тысяч человек.

Напомним, что волна телефонного терроризма начала распространятся по российским городам с 11 сентября. Все звонки о минировании оказывались ложными.